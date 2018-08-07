طهران وبيونغ يانغ تؤكدان على تطوير علاقاتهما الثنائية

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ونظيره الكوري الشمالي ري يانغ هو، في طهران، على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات بين بلديهما.

وقالت الخارجية الإيرانية في بيان إن الجانبين بحثا التطورات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

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وتستمر زيارة الوزير الشمالي إلى طهران ليومين، يجري خلالها محادثات مع كبار المسؤولين الإيرانيين.

وكانت وكالة الأنباء الكورية الشمالية قد ذكرت الجمعة أن وزير خارجيتها، سيقوم بزيارة رسمية إلى إيران بعد المشاركة في اجتماع رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" الذي انعقد في سنغافورة.

المصدر: RT

عمر هواش