// 26.06.2018 по тикету 15478
موسكو: نبحث عن حلول جماعية لتوسيع التعاون مع طهران
Sputnik Natalia Seliverstova
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أعربت موسكو عن خيبة أملها العميقة وإدانتها لفرض العقوبات الأمريكية أحادية الجانب على إيران، مؤكدة أن هدفها نسف الاتفاق النووي، ونوهت بمواصلة الجهود الدولية لتوسيع التعاون مع طهران.
فرض حزمة العقوبات الأمريكية الأولى على إيران انتهاك للقرار الأممي 2231
الاتفاق النووي يجب ألا يصبح ضحية تصفية حسابات واشنطن مع طهران
سنقوم بكل ما يلزم للحفاظ على الاتفاق النووي
نتفق مع الدول المشاركة في الاتفاق النووي على حلول لتوسيع التعاون مع إيران
يتبع..
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