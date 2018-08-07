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موسكو: نبحث عن حلول جماعية لتوسيع التعاون مع طهران

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موسكو: نبحث عن حلول جماعية لتوسيع التعاون مع طهران
Sputnik Natalia Seliverstova
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أعربت موسكو عن خيبة أملها العميقة وإدانتها لفرض العقوبات الأمريكية أحادية الجانب على إيران، مؤكدة أن هدفها نسف الاتفاق النووي، ونوهت بمواصلة الجهود الدولية لتوسيع التعاون مع طهران.

 فرض حزمة العقوبات الأمريكية الأولى على إيران انتهاك للقرار الأممي 2231

الاتفاق النووي يجب ألا يصبح ضحية تصفية حسابات واشنطن مع طهران

سنقوم بكل ما يلزم للحفاظ على الاتفاق النووي

نتفق مع الدول المشاركة في الاتفاق النووي على حلول لتوسيع التعاون مع إيران

يتبع..

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