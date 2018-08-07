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ليبرمان: قوة الجيش السوري تتعاظم

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ليبرمان: قوة الجيش السوري تتعاظم
Reuters RONEN ZVULUN
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صرح وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان بأنه يرى تعاظم قوة الجيش السوري على الجانب الآخر من الحدود، ويقدّر أن نية دمشق هي إعادة حجم الجيش إلى ما كان عليه قبل الأزمة.

وأضاف ليبرمان خلال جولة في الجولان السوري المحتل: "نشاهد على الجانب الثاني من الحدود، الجيش السوري الذي لا يكتفي باستعادة السيطرة على الأراضي السورية كلها، بل يقوم ببناء قوات برية واسعة وجديدة ستعود إلى ما كانت عليه في الماضي وأكثر من ذلك".

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وأكد ليبرمان، أن الجيش الإسرائيلي يراقب كل التطورات ومستعد لكافة السيناريوهات المحتملة على هذا الصعيد.

المصدر: هيئة البث الإسرائيلي

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