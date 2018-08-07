هيئة مكافحة الفساد الماليزية تطلب مثول عبد الرزاق أمامها

نقلت صحيفة "ستار" الماليزية الثلاثاء عن مصادر في الهيئة الماليزية لمكافحة الفساد قولها، إن الهيئة طلبت من رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق الحضور إلى مكتبها الثلاثاء لاستجوابه.

وأضافت الصحيفة أن اللجنة طلبت من نجيب عبد الرزاق المثول أمامها الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي (9.00 بتوقيت غرينتش).

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وأعلنت هيئة مكافحة الفساد الماليزية في الـ3 من يوليو أنها اعتقلت رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق في أعقاب تحقيق بشأن فقدان مليارات الدولارات من صندوق حكومي أسسه قبل نحو 10 أعوام.

وقررت المحكمة الأربعاء 4 يوليو إطلاق سراح عبد الرزاق بكفالة تقدر بـ247 ألف دولار، بعد يوم على اعتقاله من هيئة مكافحة الفساد.

وألزمت المحكمة رئيس الوزراء السابق بحضور كل الجلسات المقبلة في قضيته، بعد أن وجهت له اتهامات رسمية تتعلق بخيانة الأمانة العامة، واستغلال السلطة، في إطار تحقيق في اختفاء أموال من الصندوق الحكومي.

المصدر: وكالات