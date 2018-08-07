والدة مشتبه به في محاولة اغتيال مادورو تطالب بأدلة على أنه لا يزال حيا

ذكرت صحيفة El Nacional أن والدة أرتشينيث فاليرا، وهو أحد المشتبه بهم في محاولة اغتيال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في 4 أغسطس، طلبت من السلطات إثبات أنه لا يزال على قيد الحياة.

ونشرت الصحيفة على موقعها الإلكتروني رسالة مصورة لوالدة المشتبه، قالت فيها: "نحن لا نعرف مكانه، أو أين يحتجز، لكننا نعرف تماما أنه متهم في أحداث 4 أغسطس، في محاولة الاغتيال التي جرت ضد الرئيس".

إقرأ المزيد

ودعت الأم في التسجيل المصور "الحكومة والهيئات ذات الصلة إلى احترام حقوق الإنسان"، كما طلبت تأكيدات بأن ابنها لا يزال حيا.

وكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو تعرض لمحاولة اغتيال بواسطة طائرات من دون طيار حين كان يخطب في كاراكاس بمناسبة الاحتفال بالذكرى 81 لتأسيس الحرس الوطني البوليفاري.

الطائرات المهاجة تم تعطيلها وفق السلطات، فيما تسبب الهجوم في إصابة سبعة من رجال الأمن، ولم يتعرض مادورو وأعضاء القيادة العليا في البلاد لأي أذى.

واتهم الرئيس الفنزويلي بالتورط في الهجوم "اليمين الفنزويلي المتطرف، إلى جانب اليمين المتطرف الكولومبي"، ورئيس كولومبيا خوان مانويل سانتوس.

وأعلن زير الداخلية الفنزويلي نيستور ريفيرول أمس الأول أن السلطات اعتقلت ستة أشخاص مشتبه بهم في محاولة الاغتيال، فيما أكد النائب العام طارق وليم صعب أن جميع المتورطين المباشرين في محاولة الاغتيال تم تحديدهم، وكشف أيضا الأمكنة التي وجهوا منها الطائرات المحملة بالمتفجرات.

المصدر: تاس