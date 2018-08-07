الفلبين تعتزم إرسال بارجة حربية إلى سواحل ليبيا

تعتزم البحرية الفلبينية إرسال بارجة حربية إلى سواحل ليبيا من أجل دعم السلطات هناك في مهام إنقاذ ثلاثة عمال فلبينيين ومواطن كوري جنوبي مختطفين منذ نحو شهر.

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وقالت البحرية الفلبينية في بيان صدر مطلع الأسبوع الجاري إنها تدرس الاستراتيجية المناسبة من أجل التعاطي مع هذا الاختطاف وذلك اتباعا لتعليمات القائد الأعلى الرئيس رودريغو دوتيرتي.

ولم يكشف البيان موعد تحرك البارجة إلى السواحل الليبية، حيث أشارت وكالة الأنباء الإسبانية (إفي) إلى أن السفن لا تزال مرابطة في قاعدة كافيتي البحرية.

وأعلن دوتيرتي في خطاب ألقاه الجمعة الماضي أنه يدرس احتمال إرسال بارجة إلى ليبيا لإنقاذ المختطفين.

وكانت وسائل إعلام ليبية قد أوردت في 6 يوليو الماضي شريطا مسجلا، يظهر المختطفين يطلبون الإغاثة من زعماء بلدانهم، علما بأنهم يعملون في مشروع مياه في منطقة الحساونة الصناعية في شمال غربي ليبيا.

المصدر: وكالة الأنباء الإسبانية (إفي)