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أردوغان يتعظ مما حدث لمادورو ويزود حراسه بأسلحة مضادة للطائرات

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أردوغان يتعظ مما حدث لمادورو ويزود حراسه بأسلحة مضادة للطائرات
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أظهرت لقطات صورتها وسائل إعلام تركية حراس أردوغان وهم يحملون صواريخ مضادة للطائرات في تدابير أمنية مشددة غير اعتيادية، أثناء جولة تفقد فيها مشروع بناء مسجد في إسطنبول.

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وقالت قناة NTV التركية إن الرئيس رجب طيب أردوغان زار أمس الاثنين مسجد "تشاملجا" في أوسكودار التابعة لإسطنبول يرافقه عدد من الوزراء والمسؤولين ضمن إجراءات وتدابير أمنية مشددة.

وتابعت القناة أن حراس أردوغان انتشروا في أرجاء متفرقة وظهرت معهم صواريخ مضادة للطائرات محمولة على الكتف.

يشار إلى أن المسجد الذي تفقده أردوغان يعد واحدا من أكبر المساجد في تركيا وتم تشييده على قمة تشاملجا المطلة على مدينة إسطنبول بشطريها الآسيوي والأوروبي.

المصدر: "مواقع نت"

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