ظریف: نهج العسكرة الأمريكي والاستهتار بحياة البشر لم يتغيّر

اتهم وزیر الخارجیة الإیراني واشنطن بمناسبة الذكرى الـ73 لكارثة هیروشیما وناغازاكي الیابانیتین باستهانتها بحياة البشر، مشيرا إلى استمرارها في تطوير أسلحتها النووية.

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وكتب ظریف على "تويتر": "سنة 1945 وفي مثل هذا الیوم، تحولت أمريكا إلى الدولة الأولى والوحیدة التي استخدمت السلاح النووي ضد المدنيين".

وأضاف: الآن وبعد 73 عاما، واشنطن مستمرة في العسكرة وتواصل تطویر ترسانتها النوویة، خلافا لمعاهدة حظر الانتشار النووي، وهي غیر مستعدة لتفكیكها، ومستمرة في استهانتها بحياة البشر.

Today in 1945, US became 1st & only country to ever use nukes. And on an urban center of all targets. 73 yrs later - w/ vastly expanded nuke arsenal it refuses to dismantle in defiance of NPT commitment - US militarism hasn't faded. Neither has its utter disregard for human life. pic.twitter.com/myL36Q7AJz — Javad Zarif (@JZarif) 6 августа 2018 г.

وأحيت اليابان الاثنين الذكرى السنوية الـ73 لضحايا أول قنبلة ذرية في العالم والتي ألقتها الولايات المتحدة على مدينة هيروشيما غربي اليابان وأدت إلى مقتل 140 ألف شخص، قبل أن تلقي قنبلة ثانية على ناغازاكي بعد أيام على الضربة الأولى وتزهق أرواح الآلاف أيضا.

المصدر: وكالات