مجلس الأمن يوافق على آلية تستثني حالات إنسانية من العقوبات ضد كوريا الشمالية

وافقت لجنة مجلس الأمن التي تراقب تطبيق العقوبات ضد بيونغ يانغ، على مبادرة روسيا لإنشاء آلية لتقديم إعفاءات إنسانية من هذه العقوبات الدولية.

وذكر مصدر دبلوماسي في الأمم المتحدة، أن "هذه الآلية المقترحة من جانب روسيا، تفترض أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية العاملة في الأنشطة الإنسانية داخل كوريا الشمالية، ستكون قادرة على التقدم إلى لجنة مجلس الأمن (المنشأة عملا بالقرار) رقم 1718، بطلب رفع أي سلع من نظام العقوبات".

وقد فرض مجلس الأمن في عام 2017 أشد العقوبات الاقتصادية والتجارية في القرن الـ21 على بيونغ يانغ، بسبب استمرار حكومة كوريا الشمالية تنفيذ تجارب نووية وصاروخية باليستية.

المصدر: وكالات