إيطاليا.. مصرع 12 عاملا من شمال إفريقيا بحادث سير

أفاد مسؤولون إيطاليون بأن 12 عاملا من المهاجرين لقوا حتفهم جنوبي البلاد بسبب اصطدام سيارة "فان" كانوا يستقلونها بشاحنة.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن جميع القتلى من شمال أفريقيا، وكانوا عائدين إلى منازلهم بعد أن أمضوا يومهم يعملون في حقول إقليم فوجيا قرب البحر الأدرياتي.

Il premier @GiuseppeConteIT : "un pensiero alle vittime di Bologna e Foggia".



Il vicepremier @luigidimaio : "un pensiero alle vittime di Bologna e Foggia"



Il vicepremier @matteosalvinimi : "un pensiero alle vittime di Bologna" pic.twitter.com/mkrXOsfmfB — Marco Castelnuovo (@chedisagio) 6 августа 2018 г.

وتشير وكالة "رويترز" إلى أن الصور من مسرح الحادث أظهرت سيارة فان بيضاء منقلبة رأسا على عقب في منتصف الطريق بعد اصطدامها بشاحنة تحمل طحينا.

وحدثت الواقعة بعد يومين من وفاة أربعة مهاجرين أفارقة في حادث تصادم مشابه في المنطقة ذاتها.

ويعمل آلاف المهاجرين في قطاع الزراعة الإيطالي في حصاد الخضار والفاكهة مقابل بضعة يوروهات في الساعة.

المصدر: رويترز