سيناتور أمريكي يدعو أعضاء مجلس الاتحاد الروسي لواشنطن

دعا عضو مجلس الشيوخ في الكونغرس الأمريكي، راند بول، أعضاء في مجلس الاتحاد الروسي لزيارة واشنطن لبحث مكافحة الإرهاب وعدم انتشار السلاح النووي.

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ووجه بول، وهو سيناتور من الحزب الجمهوري وعضو في لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس، دعوته إلى مسؤولين روس في ختام لقائه رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشوف في موسكو الاثنين.

وفي بيان صدر عقب الاجتماع ونشر على الموقع الإلكتروني لمجلس الشيوخ الأمريكي، وصف بول مباحثاته مع كوساتشوف بـ"الرائعة والصريحة والمجدية"، مشيرا إلى أن الخلافات القائمة تؤكد الحاجة إلى الحوار الثنائي بين بلاده وروسيا.

وشدد بول على أهمية أن يبقى باب الحوار مفتوحا في كل الظروف، قائلا: "أولئك الذين يرون أنه لا مجال للدبلوماسية يرتكبون خطأ جسيما، فالدبلوماسية والحوار والتواصل هي أمور غاية في الأهمية. وكان هدف زيارتي لروسيا التأكيد على أننا نسعى إلى إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة".

وأضاف: "أجرينا حديثا ممتازا ويسرني أن أقول إننا سنقوم بتطويره، واقترحت على الجانب الروسي إرسال وفد له إلى الكابيتول ووافق على اتخاذ هذه الخطوة الهامة".

من جانبه، قال كوساتشوف إن اجتماعا برلمانيا على مستوى لجنتي الشؤون الدولية، الروسية والأمريكية، قد يعقد خلال فصل الخريف، إذا تهيأت الظروف.

وتعد هذه الزيارة للوفد البرلماني الأمريكي الثانية من نوعها خلال الشهر الأخير.

المصدر: موقع مجلس الشيوخ الأمريكي في الإنترنت + وكالات