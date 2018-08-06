الكشف عن الشخصيات اليونانية الثلاث الممنوعة من دخول روسيا

كشف مصدر في الدوائر الحكومية اليونانية، عن ثلاث شخصيات يونانية شملتهم التدابير الروسية الانعكاسية، التي جاءت ردا على طرد دبلوماسيين روس من اليونان.

وقال المصدر إن "روسيا طردت الممثل التجاري للسفارة اليونانية في موسكو إضافة إلى المسؤول عن خدمة الاتصالات في السفارة".

وتابع : "بالإضافة إلى ذلك، حظرت (موسكو) دخول يورغوس ساكيلاريو مدير المكتب السياسي لوزير خارجية اليونان إلى البلاد".

ويعتبر ساكيلاريو أحد الرفاق المقربين من وزير الخارجية اليوناني نيكوس كوتزياس"، ورجح المصدر أن يكون الحظر الذي فرض على مدير مكتبه "خطابا مباشرا لكوتزياس".

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ورأى المصدر اليوناني أن قرارات مماثلة (بشأن ترحيل الدبلوماسيين) وخصوصا فيما يتعلق بعلاقات مع دول مثل روسيا أو الولايات المتحدة، غير مقبولة حين تمس وزراء الخارجية".

واستدعت وزارة الخارجية الروسية في وقت سابق من الاثنين، السفير اليوناني لدى موسكو آندرياس فريغاناس، وسلمته مذكرة بشأن التدابير الروسية الانعكاسية، ردا على طرد اليونان دبلوماسيين روس.

المصدر: نوفوستي