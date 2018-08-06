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روحاني: ما جدوى من أي مباحثات في ظل فرض عقوبات

أخبار العالم

روحاني: ما جدوى من أي مباحثات في ظل فرض عقوبات
Reuters Danish Siddiqui
الرئيس الإيراني حسن روحاني
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قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إنه لا جدوى من أي مباحثات مع الولايات المتحدة في ظل العقوبات، مؤكدا أن المحادثات مع واشنطن يجب أن تبنى على الصدق وترمي إلى تحقيق نتائج.

واعتبر روحاني أن دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لطهران إلى الانخراط في مفاوضات مباشرة مع واشنطن الهدف منها "خلق الفوضى في إيران وذلك للاستهلاك السياسي الداخلي في الولايات المتحدة".

وأضاف روحاني أنه لا يمكن الوثوق بالولايات المتحدة، فيما إيران كانت ولا تزال  تؤمن بالدبلوماسية.

وأشار الرئيس الإيراني إلى أن واشنطن سعت منذ البداية إلى جر الأروبيين إلى جانبها لكنها فشلت، مضيفا: "على واشنطن إثبات رغبتها في حل المشاكل من خلال المفاوضات".

المصدر: وكالات

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