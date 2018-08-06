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سيناتور ينتقد "هيستيريا العقوبات"الأمريكية على موسكو

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سيناتور ينتقد
AFP
عضو مجلس الشيوخ في الكونغرس الأمريكي راند بول
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أكد عضو مجلس الشيوخ في الكونغرس الأمريكي راند بول، رفضه لمحاولات السياسيين الأمريكيين فرض عقوبات على روسيا دون موافقة رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب.

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وقال بول في هذا الصدد: "أستطيع القول لكم إنني لن أفسح المجال لأعضاء مجلس الشيوخ الآخرين لفرض عقوبات جديدة ضد روسيا بسهولة".

وأضاف السيناتور الأمريكي: "في بلادنا تهيمن هستيريا العقوبات. أنا أمثل أقلية. كل الديمقراطيين سعداء الآن بفرض العقوبات".

واعتبر بول أن أعضاء الحزب الديمقراطي، سيلجؤون إلى التحايل في مسألة فرض العقوبات، مشيرا إلى أن "يدي الرئيس الأمريكي مكبلتان" فيما يتعلق بمسائل العلاقات مع روسيا.

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المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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