بيونغ يانغ: رفض واشنطن رفع العقوبات لن يحسن العلاقات الثنائية

اعتبرت صحيفة "رودونغ سينمون" الناطقة باسم حزب العمال الكوري الشمالي، أن استمرار رفض واشنطن رفع العقوبات عن بيونغ يانغ، لن يساعد في تحسين العلاقات بين البلدين.

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وقالت الصحيفة: "هناك حجج مشينة تصدر عن وزارة الخارجية الأمريكية بأنها لن تخفف العقوبات إلا بعد استكمال نزع السلاح النووي وأن تعزيز العقوبات وسيلة لزيادة قوتها التفاوضية".

وتابعت: "كيف يمكن للعقوبات التي تعد عصا تشهرها الإدارة الأمريكية في إطار سياستها العدائية ضدنا، أن تشجع المودة بين البلدين؟".

ودعت الصحف الشمالية الولايات المتحدة إلى التخلي عن العقوبات مرارا، مؤكدة أن بيونغ يانغ أظهرت حسن النية بإنهاء تجاربها على الأسلحة النووية وتسليم رفات الجنود الأمريكيين الذين قتلوا في الحرب الكورية.

وجاء تعليق الصحيفة الكورية بعد أن خلص تقرير سري للأمم المتحدة قبل أيام إلى أن كوريا الشمالية لم توقف برامجها النووية والصاروخية في خرق لقرارات الأمم المتحدة.

وتعهدت كوريا الشمالية والولايات المتحدة خلال قمتهما التاريخية في يونيو الماضي في سنغافورة بالعمل على نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، لكنهما تواجهان صعوبات جمة في تحقيق هذا الهدف.

المصدر: وكالات