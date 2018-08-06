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البشير: اتفاق السلام في جنوب السودان لن يكون حبرا على ورق

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البشير: اتفاق السلام في جنوب السودان لن يكون حبرا على ورق
AFP ASHRAF SHAZLY
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أكد الرئيس الرئيس السوداني عمر البشير، التزام بلاده بدعم السلام والاستقرار في دولة جنوب السودان ومتابعة تنفيذ الاتفاق الموقع بين فرقاء الأزمة في جوبا.

وقال البشير خلال توقيع اتفاق السلام وتقاسم السلطة بين الحكومة في جنوب السودان والمتمردين، أمس الأحد: "ضحينا بوحدة السودان من أجل السلام والاستقرار في الجنوب، ولدي مسؤولية أخلاقية تجاه أي مواطن من الجنوب السوداني"، مشيرا إلى السودان استضاف أعدادا كبيرة من الجنوبيين الذين نزحوا بسبب الحرب كمواطنين وليس كلاجئين.

وأضاف: "سنواصل وضع الخطط والبرامج والجداول الزمنية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الخرطوم ونتابعه خطوة بخطوة".

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وأشار إلى أن الاتفاق "لن يكون حبرا على ورق"، مؤكدا استعداد السودان للمساهمة في بناء السلام وتنفيذ البروتكول الأمني والمسائل العالقة حول الحكم على أرض الواقع، والتنسيق مع دول الإيفاد في متابعة تنفيذ الاتفاق وجعله واقعا ملموسا.

وأشاد الرئيس السوداني برؤساء الدول والحكومات وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية الذين حضروا حفل التوقيع في الخرطوم، مؤكدا أن حضورهم "شكل دعما وسندا للاتفاق".

المصدر: سونا

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