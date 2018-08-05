مصرع 5 أشخاص بتحطم طائرة صغيرة في الولايات المتحدة

لقي 5 أشخاص مصرعهم جراء سقوط طائرة صغيرة في موقف سيارات أمام مركز تجاري في مدينة سانتا- آنا بولاية كاليفورنيا غربي الولايات المتحدة الأمريكية.

ونقلت قناة "إن بي سي" الإخبارية الأحد عن مصادر رسمية أمريكية قولها، إن قوات الإنقاذ عثرت على جثث 5 أشخاص كانوا على متن الطائرة الصغيرة.

كما أوضح مصدر في إدارة الملاحة الاتحادية الأمريكية، أن النيران نشبت فى الطائرة قبل سقوطها على الأرض، وقال "إن التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادث".

ولم تذكر القناة الأمريكية إصابات بين المتسوقين جراء الحريق بعد سقوط الطائرة في باحة المركز التجاري.

المصدر: "تاس"