مصرع 20 شخصا بتحطم طائرة عسكرية في سويسرا

أعلنت شرطة كانتون غراوبوندن شرقي سويسرا مصرع جميع ركاب الطائرة العسكرية القديمة التي تحطمت السبت في منطقة جبلية، والبالغ عددهم 20 شخصا.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة، انيتا سنتي في مؤتمر صحفي عقدته في بلدة فليمس عند سفح جبل بيز سيغناس الذي يبلغ ارتفاعه حوالى ثلاثة آلاف متر: "تؤكد الشرطة بحزن مصرع جميع الركاب العشرين".

وأشارت إلى أن الطائرة وهي من نوع "جانكرز جي يو52 اتش بي-اتش او تي" عند تحطمها كانت محملة بطاقتها القصوى 17 راكبا و3 أفراد الطاقم، موضحة أن القتلى 11 رجلا و9 نساء، وزوجان من النمسا مع ابنهما.

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وهذا النوع من الطائرات المصنوع عام 1939، ليس مزودا بصندوق أسود أو صندوق بيانات أو مسجل صوت، ما يعني أن التحقيق سيستند إلى الشهادات وتحليل الحطام.

ووفقا لوكالة "فرانس برس"، فإن هذا أسوأ حادث طيران في سويسرا منذ سنوات ولكنه واحد من ثلاثة حوادث تحطم طائرات وقعت في سويسرا خلال ثمانية أيام، فقد تحطمت طائرة سياحية سويسرية السبت كانت تقل زوجين وطفليهما داخل غابة في كانتون نيدفالد واندلعت فيها النيران على الفور. ولم ينج منها أحد.

وفي الـ 27 يوليو الماضي، قتل أربعة أشخاص في تحطم طائرة صغيرة عند اصطدامها بقمة جبل جليدي في كانتون فاليه الجنوبي.

المصدر: أ ف ب