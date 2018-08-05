ارتفاع ضحايا الزلزال في إندونيسيا إلى 32 قتيلا

لقي 32 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب العشرات نتيجة الزلزال الذي ضرب اليوم الأحد جزيرة لومبوك في إندونيسيا، حسبما أفادت السلطات المحلية.

وشعر سكان جزيرة بالي السياحية بالهزات الناتجة عن الزلزال. وقال رئيس الوكالة المعنية بتخفيف عواقب الكوارث الطبيعية في مقاطعة نوسا تينجارا الغربية والتي تضم لومبوك أجونغ براموخا، إن غالبية الضحايا من المقيمين في الأجزاء الشمالية والغربية من الجزيرة.

وأضاف أن جمع المعلومات المتعلقة بالضحايا ما زالت جارية.

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وقد أعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل (EMSC) في وقت سابق من اليوم أن هزة أرضية بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر ضربت جزيرة لومبوك عند الساعة 11:46 بالتوقيت العالمي الموحد، حيث حدد مركز الزلزال على بعد 49 كيلومترا شمال شرقي مدينة ماتارام وعلى عمق 10 كيلومترات.

المصدر: وكالات