اعتقال مسؤول في البنك المركزي الإيراني بعد يوم من إقالته

أفاد مراسلنا في إيران، بأن السلطات الإيرانية اعتقلت أحمد عراقجي الذي أقيل يوم السبت من منصب معاون المدير العام لدائرة العملات الأجنبية في البنك المركزي الإيراني.

وذكر المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين محسني اجئي، أن ملفات 3 أشخاص صدرت لائحة اتهام بحقهم أحيلت إلى المحكمة لتبدأ قريبا محاكمتهم، وذلك في إطار متابعة ملف المخلين بالنظام المالي والمصرفي في البلاد.

وأكد ملاحقة واعتقال عدة أشخاص من بينهم عراقجي.

وأحمد عراقجي، هو ابن شقيق كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين عباس‌ عراقجي.

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وتشهد إيران احتجاجات على الأوضاع الاقتصادية وتردي المعيشة، وتزايد البطالة وتفشي الغلاء والكساد في أسواق البلاد، وسط أزمة حادة في سوق النقد الأجنبي.

وكانت العملة الإيرانية قد انخفضت مؤخرا إلى مستويات قياسية جديدة وسط مخاوف متزايدة من إعادة الولايات المتحدة عقوباتها على طهران، والتي من المتوقع بدء سريانها اعتبارا من الاثنين.

المصدر: RT + وكالات