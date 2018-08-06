القبض على 3 من زعماء "المافيا الروسية" في إسبانيا

أعلنت السلطات الإسبانية إلقاء القبض على 3 من زعماء ما يعرف بـ "المافيا الروسية" في مدينة مربلة الساحلية.

وأوقف الأمن الإسباني الرجال الثلاثة في أحد مطاعم المدينة، وذكر التحقيق أن المجرمين اجتمعوا لتدبير خطة اغتيال أحد منافسيهم بهدف فرض الهيمنة على ما يعرف بعصابات "المافيا الروسية" في إسبانيا التي اشتد التنافس بينها على السلطة والنفوذ عقب اعتقال 129 عنصرا من "المافيا" في يونيو الماضي.

وأوقفت السلطات الإسبانية على ذمة التحقيق هؤلاء الرجال بتهم التخطيط لاغتيالات وتزوير وثائق والضلوع في الجريمة المنظمة. ومنعت المحتجزين من الحق في الإفراج عنهم بكفالة.

وقالت الشرطة إن أحد المعتقلين الثلاثة هو الرجل الثالث في "المافيا الروسية" ويحمل الجنسية الأرمنية ويقيم في ليتوانيا، أما الشخصان الآخران فهما من أصل جورجي.

ونشر الأمن الإسباني شريط فيديو يظهر توقيف زعماء المافيا الثلاثة.

والتوقيفات الحالية هي جزء من حملة أمنية واسعة أطلقت في العام 2016 عقب اغتيال مزدوج لاثنين من رجال "المافيا" من أصل جورجي في إقليم كتالونيا.

وترمي تلك الحملة إلى التخلص من نشاط التنظيمات الإجرامية الأجنبية في إسبانيا، حيث جرت أولى مراحلها في نوفمبر الماضي وأدت إلى توقيف 30 شخصا مما يسمى بـ"العصابة الجورجية". واستهدفت المرحلة الثانية التي نفذت في يونيو الماضي، "العصابة الأرمنية" المرتبطة بالجورجية وأسفرت عن توقيف 129 شخصا.

المصدر: وكالات