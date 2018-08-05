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مارادونا يعرب عن تضامنه مع مادورو ويندد بمحاولة اغتياله

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مارادونا يعرب عن تضامنه مع مادورو ويندد بمحاولة اغتياله
Reuters Handout
نيكولاس مادورو ودييغو مارادونا
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أدان أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا، محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أمس السبت.

وكتب مارادونا على صفحته في موقع إنستغرام: "محاولة اغتيال مادورو، هي محاولة لاغتيال شعب. فنزويلا لن تستسلم. أتمنى لك القوة، يا صديقي العزيز"!

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ونجا مادورو أمس السبت من هجوم استهدفه بطائرات مسيّرة محملة بالمتفجرات أثناء عرض عسكري في العاصمة كاراكاس.

وأكد وزير الإعلام الفنزويلي خورخي رودريغيز بعد الاعتداء على مادورو وهو يلقي كلمته خلال العرض، أن الأخير "خرج دون أن يصاب بأي مكروه، وهو في هذه اللحظة يمارس مهامه العادية وعلى اتصال مستمر مع مسؤولين سياسيين ووزراء وقادة عسكريين".

المصدر: lenta.ru

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لحظة محاولة اغتيال الرئيس الفنزويلي مادورو