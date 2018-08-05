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ترامب متخبط في تصريحاته حول "التدخل الروسي"

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ترامب متخبط في تصريحاته حول
Reuters LEAH MILLIS
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ذكر الرئيس الأمريكي مجددا روسيا بين الدول التي زعم أنها تتدخل في شؤون بلاده، وذلك بعد يومين من وصفه "ملف التدخل الروسي" في الانتخابات الأمريكية بأنه مفبرك.

وقال ترامب أمس السبت خلال تجمع لأنصار الحزب الجمهوري في ولاية أوهايو وسط البلاد، إن هناك "كثيرين" يهاجمون الولايات المتحدة باستمرار، وأضاف: "هذه روسيا والصين أيضا. نحقق نجاحات في علاقاتنا مع كوريا الشمالية، لكن قد يكون هناك أيضا من يقوم بذلك".

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ولفتت وسائل إعلام أمريكية، إلى أن تصريحات ترامب هذه تتعارض إلى حد ما مع ما تحدث عنه الخميس في تجمع آخر للجمهوريين، حيث تطرق إلى لقائه الأخير مع الرئيس الروسي، والذي وصفه بالممتاز، وقال إنهما أقاما علاقة جيدة، ولك ما يعرقل تطويرها هو "الملف الروسي المفبرك". وأضاف: "هذه خدعة، أليس كذلك"؟

وسبق أن أطلق ترامب تصريحات متناقضة بشأن التدخل الروسي المزعوم في شؤون أمريكا الداخلية.

فخلال مؤتمره الصحفي المشترك مع بوتين في ختام قمة هلسنكي مؤخرا، ألقى ترامب باللائمة في تدهور العلاقات بين موسكو وواشنطن على كلا الطرفين، مضيفا أنه لا يرى أدلة على التدخل الروسي.

وفي اليوم التالي تراجع وقال إن هذا التصريح كان مجرد زلة لسان، وأنه يثق تماما بتقارير استخباراته التي تؤكد التدخل الروسي.

وفضلا عن ذلك، كتب ترامب على "تويتر" قبل أيام، أن التواطؤ ليس جريمة، "لكن هذا غير مهم، لكنه لم يكن هناك أي تواطؤ (مع روسيا) أصلا".

المصدر: ومالات

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