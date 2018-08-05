مقتل 3 جنود للناتو بتفجير انتحاري شرقي أفغانستان

قتل 3 عسكريين لقوات الناتو في تفجير انتحاري نفذته حركة طالبان استهدف دورية للأطلسي شرقي أفغانستان اليوم الأحد.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين في قوات الأطلسي أن عنصرا أمريكيا وجنديين أفغانيين أصيبوا في الهجوم.

وذكرت وحيدة شاهكار المتحدثة باسم محافظ إقليم بروان، أن انتحاريا هاجم القوات الأجنبية وهي في دورية روتينية في مدينة جاريكار عاصمة الإقليم شمالي كابل.

وأعلنت طالبان مسؤوليتها عن الهجوم، مؤكدة مقتل 8 جنود أمريكيين.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، فإنه لم ترد حتى الآن أي تقارير عن سقوط ضحايا بين المدنيين جراء الاعتداء.

المصدر: رويترز + وكالات