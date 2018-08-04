ترامب: عقد لقاء بيني وبين روحاني يعتمد على إيران

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن عقد محادثات أمريكية إيرانية على أعلى مستوى يعتمد على طهران، حسب تغريدة نشرها في موقع تويتر.

وقال ترامب في هذا الصدد: "إيران واقتصادها يزدادان سوءا وبخطوات سريعة! ألتقي أو لا ألتقي (مع الرئيس الإيراني) ليس مهما – كل شيء يعتمد عليهم (في إيران)".

وأعلن ترامب يوم الاثنين الماضي، استعداده للقاء الرئيس الإيراني دون شروط سابقة، ووافقه على ذلك وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مضيفا شرط "أن تفي طهران بشروط محددة".

Iran, and it’s economy, is going very bad, and fast! I will meet, or not meet, it doesn’t matter - it is up to them! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 августа 2018 г.

لكن المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت أوضحت في اليوم التالي أن وزير الخارجية الأمريكي يدعم اقتراح الرئيس ترامب.

وأكدت أنه لم يتم تحديد موعد لإجراء أي محادثات ثنائية أو محادثات هاتفية حتى تلك اللحظة.

إقرأ المزيد

كما أعرب ترامب عن اعتقاده بأن طهران ترغب بدء مفاوضات مع واشنطن في المستقبل المنظور، لكنه أكد أن السيناريو الذي ترفض فيه إيران الاتصال سيكون أيضا مناسبا له.

المصدر: تاس