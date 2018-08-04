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مصرع 4 أشخاص بتحطم طائرتين مروحيتين في سويسرا

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مصرع 4 أشخاص بتحطم طائرتين مروحيتين في سويسرا
Globallookpress Silas Stein
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لقي أربعة أشخاص على الأقل مصرعهم بتحطم طائرتين خفيفتين في وسط سويسرا وشرقها، وذلك حسبما أفادت الشرطة ووسائل إعلام.

ونقلت وكالة الأنباء ATS عن الشرطة، قولها إن طائرة تحطمت وعلى متنها عائلة مكونة من زوجين وطفلين في غابة هيرغيسفيل في كانتون نيدفالد، وسرعان ما اندلعت فيها النيران واحترقت بالكامل ما صعّب التعرف على الجثث.

أما الطائرة الثانية فقد تحطمت بعد ظهر السبت على منحدر جبل بيز سيغناس في جبال الألب شرقي سويسرا.

وذكرت الشرطة في كانتون غراوبوندن أن خمس مروحيات توجهت إلى مكان الحادث للمشاركة في إسعاف المصابين.

المصدر: تاس

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