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ترشح الرئيس البرازيلي الأسبق من سجنه للانتخابات القادمة

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ترشح الرئيس البرازيلي الأسبق من سجنه للانتخابات القادمة
AFP NELSON ALMEIDA
حزب العمال البرازيلي يرفع لافتة باسم الرئيس الأسبق لويز إيناسيو لولا دا سيلفا
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اختار حزب العمال البرازيلي الرئيس الأسبق لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، مرشحا له للانتخابات الرئاسية المقبلة، على الرغم من أنه يقبع في السجن لإدانته بالفساد، حسب وكالة "فرانس برس".

وقال لولا في رسالة قرأت أمام مؤتمر حزب العمال المنعقد في ساو باولو إن "البرازيل بحاجة إلى استعادة الديمقراطية".

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وأظهرت استطلاعات رأي أن الرئيس الأسبق لا يزال يحتل المرتبة الأولى في الاستطلاعات في الجولة الأولى بـ 30%، بالرغم من أنه يمضي حكما بالسجن لمدة 12 عاما.

وينص القانون البرازيلي على عدم أهلية أي شخص حكم عليه في الاستئناف للترشح للانتخابات، وهو ما حصل للولا.

المصدر: أ ف ب

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