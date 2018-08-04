// 26.06.2018 по тикету 15478
الجفاف يجبر سويسرا على التقشف في مياه الشرب
srf.ch
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أدى الجفاف بسبب الصيف الطويل في سويسرا إلى نقص حاد في مياه الشرب في كثير من البلديات المحلية ما دفع السلطات المحلية لإعلان نظام التقشف القاسي في المياه.
وأفادت قناة SRF السويسرية بأن السلطات المحلية منعت المواطنين من تعبئة المسابح وغسل السيارات وسقي الزهور توفيرا للمياه.
وتشير القناة إلى أن الوضع يصبح خطيرا في المناطق المرتفعة، على سبيل المثال، في شينيس الواقعة في كانتون سانت غالن، لجأت بعض مزارع الماشية إلى المروحيات العسكرية لتوفير المياه، نظرا لخطورة الموقف وأهميته.
وأكدت القناة في تقريرها، أن مصادر المياه في الجبال المرتفعة آخذة بالنضوب.
المصدر: srf.ch
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