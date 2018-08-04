أردوغان: "العدالة والتنمية" يضم 4 ملايين و600 ألف امرأة

أشاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالدور الذي تمارسه النساء في الحياة السياسية التركية، مؤكدا أن عدد أعضاء حزب العدالة والتنمية من النساء، بلغ 4 ملايين و600 ألف امرأة.

وقال أردوغان في كلمة ألقاها أمام المؤتمر العام للجناح النسوي للعدالة والتنمية، إن حزبه تعهد بإنشاء تركيا الحديثة بمساعدة النساء، مشيرا أن ذلك يظهر جليا في شتى مناحي الحياة.

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وأشار أردوغان إلى ازدياد نسبة النساء العاملات في تركيا من 23 إلى 34 في المائة، منذ تسلم الحزب مقاليد الحكم قبل 16 عاما، مضيفا أن "لدى حزب العدالة والتنمية 53 امرأة نائبا في البرلمان، وهو ما لا يتوافر عند بقية الأحزاب السياسية التركية".

وذكّر الرئيس التركي بمحاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في بلاده عام 2016، مشيدا بدور النساء اللاتي أظهرن شجاعة وتضحية كبيرة في التصدي للانقلابيين.

المصدر: الأناضول