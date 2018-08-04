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وزير الداخلية وصهر أردوغان يتدافعان قبيل اجتماع المجلس الأعلى للشورى العسكري

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شهد اجتماع المجلس الأعلى للشورى العسكري اصطدام وزير الداخلية سليمان صويلو ووزير المالية برات ألبيراق، صهر الرئيس أردوغان كتفا بكتف، وسط تكهنات بأن الحدث كان متعمدا.

وانتشر مقطع الفيديو الخاص بالواقعة كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتشرت بين أعضاء حزب العدالة والتنمية خلال العام الماضي تكهنات بوجود توترات بين ألبيراق وصويلو، وسط ادعاءات بأن رئيس الجمهورية ورئيس حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان غير راض عن صويلو.

المصدر: صحيفة الزمان التركية

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