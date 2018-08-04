بومبيو "متفائل" بإنهاء بيونغ يانغ برنامجها النووي

أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن "تفاؤله" بوعد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون لنظيره الأمريكي دونالد ترامب في سنغافورة بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

وقال بومبيو للصحفيين على هامش مؤتمر "آسيان" في سنغافورة: "العمل بدأ لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، وأعتقد أننا نعرف جميعا أن هذا الأمر سيستغرق بعض الوقت. أنا أشعر بالتفاؤل بأننا سنحقق ذلك في إطاره الزمني وسيحتفل العالم بما طالب به مجلس الأمن الدولي".

وأشار الوزير الأمريكي إلى أنه من المهم مواصلة الضغط الدبلوماسي والاقتصادي على كوريا الشمالية، وأضاف: "واشنطن تتعامل بجدية شديدة مع التراخي في تطبيق عقوبات الأمم المتحدة على بيونغ يانغ".

AFP Mohd RASFAN

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ولحظة التقاط صورة جماعية خلال المنتدى، توجه بومبيو إلى وزير خارجية كوريا الشمالية ري يونغ هو وصافحه وتبادلا الحديث والابتسامات.

وعقدت قمة تاريخية جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في 12 يونيو الماضي في سنغافورة.

وأكدت بيونغ يانغ في الإعلان المشترك الصادر عن الاجتماع استعدادها لجعل شبه الجزيرة الكورية خالية من السلاح النووي مقابل ضمانات أمنية.

المصدر: وكالات