واشنطن تعد "آسيان" بـ300 مليون دولار دعما للأمن

تعهد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بتقديم بلاده أكثر من 300 مليون دولار لبلدان جنوب شرق آسيا في إطار تمويل أمني جديد.

وكشف بومبيو عن هذا المبلغ للصحفيين على هامش اجتماع لوزراء خارجية الدول العشر الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" ومسؤولين آخرين من العالم في سنغافورة.

وأعلنت الإدارة الأمريكية الأسبوع الماضي أنها ستستثمر 113 مليون دولار في مبادرات تتعلق بالتكنولوجيا والطاقة والبنية الأساسية في آسيا ضمن "دفعة أولية في عهد جديد من الالتزام الاقتصادي الأمريكي بالمنطقة"، حسب بومبيو.

المصدر: رويترز