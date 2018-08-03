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الخارجية الأمريكية تبيع مروحيات قتالية للاتفيا

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الخارجية الأمريكية تبيع مروحيات قتالية للاتفيا
Reuters Tyrone Siu
UH-60M Black Hawk
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وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على بيع مروحيات عسكرية متعددة الأغراض من طراز UH-60M Black Hawk، للاتفيا، حسب صحيفة "defensenews".

ومن المتوقع توريد أربع مروحيات وعشرة محركات، وكذلك معدات وتجهيزات ذات صلة، ضمن صفقة تقدر قيمها بـ 200 مليون دولار.

وبعد موافقة الخارجية الأمريكية، ينبغي الحصول على موافقة مشابهة من مجلس الشيوخ في الكونغرس الأمريكي، لتتمكن حينئذ واشنطن وريغا (عاصمة لاتفيا) من بدء مفاوضات حول التفاصيل المحددة للاتفاق على شراء المروحيات التي تصنعها شركة Sikorsky Aircraft.

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ووفقا لوكالة التعاون الأمني الدفاعي في البنتاغون (DSCA)، فإن هذه الصفقة ستساهم في تعزيز السياسة الخارجية والسياسة في مجال الأمن القومي للولايات المتحدة.

المصدر: تاس

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