رئيس جنوب السودان: اتفاق السلام الجديد لن ينهار

قال رئيس جنوب السودان سلفا كير الجمعة، إنه سيسافر إلى الخرطوم لتوقيع اتفاق السلام الجديد بين الحكومة وجماعة التمرد وسط مراسم تقام بعد غد الأحد.

وأضاف كير في مؤتمر صحفي في العاصمة جوبا، أنه يعتقد أن اتفاق السلام الجديد بين الحكومة وجماعة التمرد الرئيسية في البلاد لن ينهار لأنه لم يُفرض على الطرفين مثل اتفاقات سابقة.

ومن المقرر أن يحضر المراسم أيضا ريك مشار زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان المعارضة، التي حاربت قوات كير على فترات منذ عام 2013.

وتسبب الصراع الذي تفاقم بفعل خلافات شخصية وعرقية في مقتل عشرات الآلاف وشرد ما يقدر بربع سكان البلاد البالغ عددهم 12 مليون نسمة ودمر اقتصاد جنوب السودان الذي يعتمد بشكل أساسي على إنتاج النفط الخام.

ولم تصمد اتفاقات سلام سابقة، وأحدثها كان في 2015، سوى لأشهر قبل أن يتجدد القتال. وأرجع كير ذلك لتدخلات خارجية، وتوسط السودان ودول أخرى في شرق أفريقيا في إبرام اتفاقي السلام في 2015 و2018.

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المصدر: "رويترز"