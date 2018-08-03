محكمة أمريكية ترفض النظر في إسقاط التهم عن الروسية بوتينا

رفضت محكمة أمريكية النظر في التماس حول إسقاط التهم الموجهة إلى المواطنة الروسية ماريا بوتينا المعتقلة في الولايات المتحدة.

ولم تكشف مواد المحكمة، التي نشرت الجمعة، عن الجهة التي قدمت هذا الالتماس، ولا عن سبب رفضها النظر فيه.

واعتقلت المواطنة الروسية ماريا بوتينا (29 عاما) في واشنطن يوم 15 يوليو الماضي. وتتهمها السلطات الأمريكية بالتجسس والعمل لصالح روسيا دون التسجيل لدى وزارة العدل كعميل أجنبي.

إقرأ المزيد

وقررت المحكمة الأمريكية حبسها على ذمة التحقيق حتى الـ 10 من سبتمبر، حيث ستعقد جلسة جديدة من المرافعات في قضيتها.

وأنكرت ماريا بوتينا التهم الموجهة إليها. كما طالب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو يوم 21 يوليو بالإفراج عن المواطنة الروسية فورا، واصفا الاتهامات الموجهة إليها بـ "المفبركة".

المصدر: تاس