 
مباشر

"داعشية" تصبح أصغر بريطانية يصدر ضدها حكم بالمؤبد

أخبار العالم

Reuters
صفاء بولار
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/klqw

قضت محكمة بريطانية بالسجن المؤبد على صفاء بولار البالغة 18 عاما بتهمة التخطيط لهجمات إرهابية في المتحف البريطاني، لتصبح بفعل القرار أصغر مواطنة بريطانية يصدر ضدها حكم بالمؤبد.

إقرأ المزيد
داعشية تعترف بتخطيطها لـ "حفلة شاي" دموية في لندن

وحددت المحكمة مدة 13 عاما كأقصر فترة ستقبع خلالها الفتاة صفاء في السجن.

وفي مايو الماضي اعترفت صفاء أمام محكمة جنايات لندن بأنها كانت تنوي التوجه إلى سوريا للزواج من مقاتل داعشي يدعى ناويد حسين تعرفت عليه عبر الإنترنت  قبل عامين والالتحاق بالتنظيم الإرهابي.

وبعد مقتل حسين في سوريا بدأت الفتاة تستعد لمهاجمة الناس في أماكن عامة في العاصمة البريطانية، من بينها المتحف البريطاني، بقنابل يدوية وسكاكين.

كما اعترفت أخت صفاء الكبرى ريزلين (22 عاما) ووالدتها مينا (44 عاما) بالمشاركة في التخطيط لشن هجمات إرهابية. واستخدمن عبارات من رواية "أليس في بلاد العجائب" أثناء التواصل بينهن للإشارة إلى خطتهن الدموية وأطلقن تسمية "حفلة شاي" على الهجوم.

المصدر: تاس

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

من الذي أفشل مخطط الإمارات والسعودية "لاجتياح قطر عسكريا"؟