بالفيديو.. عراك عنيف بين نجمي راب فرنسيين في مطار بباريس

رفع مطار أورلي في باريس دعوى قضائية ضد مغنيي موسيقى "الراب" الشهيرين بوبا BOOBA وكاريس Kaaris، بسبب شجار بينهما في المطار تحول إلى عراك جماعي عنيف تسبب بتأجيل 7 رحلات جوية.

وبدأ الشجار عندما تقابل المغنيان وأفراد فرقتيهما أمام أحد محلات السوق الحرة في المطار، وسرعان ما تحول إلى عراك جماعي امتد إلى المحلات المجاورة، حيث أوقعوا بعض البضائع من الرفوف، وتدخلت عناصر من شرطة الحدود وأوقفتهم.

وتدهورت العلاقات بين بوبا وكاريس وانقطع التعاون بين المغنيين قبل 4 سنوات بعد أن توعد كاريس بانتزاع لقب "ملك الراب الفرنسي" من بوبا الذي سبق وأصدر 8 ألبومات ذهبية و3 بلاتينية.

المصدر: وكالات