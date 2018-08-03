أردوغان: خارطة الطريق في منبج السورية مستمرة رغم التوتر مع واشنطن

استبعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن تتأثر خارطة الطريق المشتركة مع الولايات المتحدة بشأن مدينة منبج شمالي سوريا بالتوتر الحاصل بين واشنطن وأنقرة.

وقال أردوغان في كلمة ألقاها اليوم الجمعة في العاصمة أنقرة، إنه لا يتوقع أن يؤدي التوتر الأخير في تغيير سير خارطة الطريق المشتركة بين البلدين.

وتأتي تصريحات أردوغان بعد يومين من فرض الولايات المتحدة عقوبات على وزيرين تركيين فيما يتصل بمحاكمة قس أمريكي تتهمه أنقرة بدعم الإرهاب.

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وكانت وزارة الخارجية التركية قد أدانت الأربعاء في بيان، فرض واشنطن عقوبات على تركيا، ودعت الإدارة الأمريكية للتراجع عن "قرارها الخاطئ"، مؤكدة عزم أنقرة على الرد بالمثل على هذا الموقف الذي وصفته بـ" العدائي والعبثي".

المصدر: وكالات