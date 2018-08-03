 
مباشر

أردوغان: خارطة الطريق في منبج السورية مستمرة رغم التوتر مع واشنطن

أخبار العالم

أردوغان: خارطة الطريق في منبج السورية مستمرة رغم التوتر مع واشنطن
AFP ADEM ALTAN
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/klq5

استبعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن تتأثر خارطة الطريق المشتركة مع الولايات المتحدة بشأن مدينة منبج شمالي سوريا  بالتوتر الحاصل بين واشنطن وأنقرة.

وقال أردوغان في كلمة ألقاها اليوم الجمعة في العاصمة أنقرة، إنه لا يتوقع أن يؤدي التوتر الأخير في  تغيير سير خارطة الطريق المشتركة بين البلدين.

وتأتي تصريحات أردوغان بعد يومين من فرض الولايات المتحدة عقوبات على وزيرين تركيين فيما يتصل بمحاكمة قس أمريكي تتهمه أنقرة بدعم الإرهاب.

إقرأ المزيد
وزير الأمن الداخلي التركي، سليمان صويلو وزير الداخلية التركي يسخر من العقوبات الأمريكية

وكانت وزارة الخارجية التركية قد أدانت الأربعاء في بيان، فرض واشنطن عقوبات على تركيا، ودعت الإدارة الأمريكية للتراجع عن "قرارها الخاطئ"، مؤكدة عزم أنقرة على الرد بالمثل على هذا الموقف الذي وصفته بـ" العدائي والعبثي".

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

" السعودية والإمارات خططتا لاجتياح قطر عسكريا في الصيف الماضي"..