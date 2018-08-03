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مانيلا تلوّح على خطى سيئول بإرسال فرقاطة إلى ليبيا

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مانيلا تلوّح على خطى سيئول بإرسال فرقاطة إلى ليبيا
Reuters NOEL CELIS
الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي
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ذكر موقع ABS-CBN الإخباري الفلبيني، أن الرئيس رودريغو دوتيرتي، يدرس إمكانية إرسال فرقاطة إلى ليبيا على خلفية اختطاف 3 من مواطنيه هناك.

ونقل الموقع عن الرئيس الفلبيني، قوله في خطاب ألقاه في مدينة مالايبالاي في محافظة بوكيدنون: "إذا بدؤوا في إيذاء مواطنينا الثلاثة، سأرسل فرقاطة، وعندما تعثر السفينة على الخاطفين ستقصفهم".

وأشار الموقع إلى أن دوتيرتي يحاول بقراره إظهار القوة أسوة بنظيره الكوري الجنوبي مون جيه-إن، الذي أرسل سفينة حربية إلى ليبيا للعمل على ضمان إطلاق مواطنه المختطف منذ 6 يوليو الماضي وثلاثة فلبينيين.

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وفي ذات السياق، قال الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية الفلبينية إيلمر كاتو، لـ"فرانس برس" الخميس، إن "سفارة الفلبين في طرابلس أكدت أن الرجال الثلاثة في التسجيل المنشور للمخطوفين، يؤكد أنهم الفنيون الفلبينيون المفقودون في ليبيا منذ الشهر الماضي".

سيئول كانت قد أعلنت سابقا إرسال وحدة "تشونغ هيه" العسكرية من خليج عدن إلى المياه القريبة من ليبيا عبر قناة السويس مساء يوم الحادث بأمر من الرئيس مون للتدخل لإطلاق سراح مواطنه المخطوف.

المصدر: بوابة الوسط

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