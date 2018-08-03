ابنة مؤسس "أبل" تنزع القناع عن وجه والدها

فضحت ابنة مؤسس شركة "أبل" الراحل ستيف جوبز الصورة المثالية التي رسمتها الشركة والإعلام له، وكشفت تفاصيل مثيرة عن سلوكه معها، لأن معاملة "الأب العبقري" لها كانت فّظة وصادمة أحيانا.

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ورسمت ليزا جوبز في مذكراتها المعنونة بـ"سمول فراي"، صورة مغايرة لصورة جوبز العبقري الرفيع الخلق والأخلاق، ولما يعتقد به كثيرون حول ابنة يفترض أنها عاشت مدللة بالنظر إلى ثروة والدها.

وذكرت وفق ما نقلت صحيفة "الدايلي ميل" البريطانية، أن والدها قال لها في إحدى المرات: "رائحتك تزكم الأنوف كما لو أنها صادرة عن مرحاض".

كما استذكرت بعض العبارات واللحظات القاسية مع والدها، حيث ردّ عليها في إحدى المرات قائلا: "لن تنالي أي شيء على الإطلاق"، وذلك حين سألته حول ما إذا كانت ستحصل على سيارته من طراز "بورش" إن فكر في التخلص منها.

وتقول الابنة البالغة 40 عاما، إن النجاح في عالم المال والأعمال كان وبالا على والدها، لأنه حوّله من إنسان إلى "شيطان".

وأضافت أن متاعبها مع "الأب العبقري" لم تتوقف عند هذا الحد، إذ أنها اكتشفت كذبه عليها طوال سنوات، حين كان يخبرها بأنه أطلق اسمها (ليزا) على أحد الأجهزة من أجلها، لتتفاجأ في ما بعد بأن ستيف أطلق الاسم على كمبيوتر أنتج سنة 1983، أي بعد خمس سنوات من ميلادها، كاختصار لعبارة "Locally Integrated Software Architecture"، أي أن الأمر كان تجاريا بحتا ولا علاقة له بحنانه وحبه لليزا الابنة.

المصدر: صحف ومواقع عربية