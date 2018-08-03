زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الكوري الشمالي إلى إيران

ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية أن وزير خارجيتها ري يانغ هو، سيقوم بزيارة رسمية إلى إيران بعد المشاركة في اجتماع رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" المنعقد في سنغافورة.

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ولم تنشر الوكالة مزيدا من التفاصيل عن المواضيع التي سيتطرق إليها الوفد الشمالي خلال زيارته إيران.

الجدير بالذكر أن وفدا كوريا شماليا كان قد زار إيران، العام الماضي لحضور مراسم أداء الرئيس حسن روحاني اليمين الدستورية.

المصدر: "إرنا"