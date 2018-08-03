// 26.06.2018 по тикету 15478
زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الكوري الشمالي إلى إيران
AFP Vilhelm STOKSTAD / TT News Agency
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/klo2
ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية أن وزير خارجيتها ري يانغ هو، سيقوم بزيارة رسمية إلى إيران بعد المشاركة في اجتماع رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" المنعقد في سنغافورة.
ولم تنشر الوكالة مزيدا من التفاصيل عن المواضيع التي سيتطرق إليها الوفد الشمالي خلال زيارته إيران.
الجدير بالذكر أن وفدا كوريا شماليا كان قد زار إيران، العام الماضي لحضور مراسم أداء الرئيس حسن روحاني اليمين الدستورية.
المصدر: "إرنا"
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)