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زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الكوري الشمالي إلى إيران

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زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الكوري الشمالي إلى إيران
AFP Vilhelm STOKSTAD / TT News Agency
وزير الخارجية الكوري الشمالي ري يانغ هو
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ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية أن وزير خارجيتها ري يانغ هو، سيقوم بزيارة رسمية إلى إيران بعد المشاركة في اجتماع رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" المنعقد في سنغافورة.

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ولم تنشر الوكالة مزيدا من التفاصيل عن المواضيع التي سيتطرق إليها الوفد الشمالي خلال زيارته إيران.

الجدير بالذكر أن وفدا كوريا شماليا كان قد زار إيران، العام الماضي لحضور مراسم أداء الرئيس حسن روحاني اليمين الدستورية.

المصدر: "إرنا"

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