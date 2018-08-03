القاضي يأمر بتكميم فم المتهم قبل النطق بالحكم!

موقف غير معتاد وقع في محكمة أمريكية، حيث أمر القاضي جون روسو في محكمة ولاية كليفلاند بتكميم فم مدان بشريط لاصق قبيل النطق بالحكم.

وفيما لم يتوقف المدان عن مقاطعة القاضي خلال جلسة مخصصة للنطق بالحكم في هذه القضية، استشاط القاضي غضبا واحتد صوته، ونفد صبره حين واصل المدان الكلام من دون توقف، فأمر رجال الشرطة بتكميم فمه.

وبعد أن كمم فم المدان بشريط لاصق أحمر، تنفس القاضي الصعداء ونطق بالحكم وأدان المتهم بالسطو المسلح والسرقة وحيازة أسلحة بطريقة غير مشروعة، وكان نصيبه 24 عاما من السجن.

ولعل صاحب السوابق الطويلة هذا قد علم مسبقا بأن العقوبة ستكون ثقيلة فأراد أن يثأر من القاضي بأن يثير حنقه ويفسد مزاجه بهذه الطريقة.

المصدر: فيسبوك