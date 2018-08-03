أسرة ترامب تتلقى رسائل تهديد بالمسحوق الأبيض

أعلن إيريك ترامب نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تلقيه وأسرته رسائل تهديد كان في بعضها مسحوق أبيض، مما يعيد إلى الأذهان رسائل الجمرة الخبيثة التي قتلت خمسة أمريكيين سنة 2001.

وأوضح إيريك في حديث لقناة Fox News الأمريكية، أن أسرته بأكملها كانت ضحية لمخاوف الجمرة الخبيثة، وقال: "تعرضت للتهديد، وكذلك عائلتي، وكل واحد منا تلقى ظرفا يحتوي على مسحوق أبيض في المنزل".

كما وصف نجل الرئيس الأمريكي العديد من التقارير في الصحافة بـ"المنافقة" في تغطيتها لأنشطة والده والمقربين منه.

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جدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التي يحاول فيها مجهولون استهداف عائلة ترامب بإرسال مغلفات تحتوي على مسحوق أبيض، حيث سبق ونقلت فانيسا ترامب زوجة نجل ترامب الأكبر، مطلع العام الجاري إلى المستشفى بعد أن فتحت مغلفا كان يحتوي على مسحوق أبيض.

ظاهرة رسائل البريد التي تحتوي على المسحوق الأبيض، تعود لعام 2001 عندما أرسلت رسائل بداخلها مسحوق الأنثراكس (الجمرة الخبيثة) إلى وسائل إعلام ومشرعين أمريكيين مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص.

المصدر: نوفوستي