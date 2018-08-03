الجيش الأفغاني يحرر61 رهينة أسرتهم طالبان

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية الجمعة أن قوات خاصة من الجيش، حررت61 رهينة من أسر حركة طالبان، وأكدت مضيها قدما في سياسة المصالحة مع هذه الحركة لتحقيق السلام والاستقرار في البلاد.

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وحسب وزارة الدفاع الأفغانية، أسفرت عملية تحرير الرهائن التي تمت في منطقة كاجاكي في إقليم هلمند جنوب أفغانستان، عن مقتل 18 من المسلحين المتطرفين.

وذكرت الوزارة أن بعض المواطنين المحررين احتاجوا إلى مساعدة الأطباء، دون أن توضح ما إذا كان ذلك نتيجة إصابات لحقت بهم أثناء عملية تحريرهم، أم بسبب معاناتهم من الأمراض خلال أسرهم.

وقال وزير الدفاع الأفغاني طارق شاه بهرامي، إن الحكومة الأفغانية تخطط لأن تعلن قريبا عن جولة ثانية من وقف إطلاق النار مع حركة طالبان.

وكانت حكومة أفغانستان أعلنت قبل شهر، لأول مرة وقف إطلاق النار من جانب واحد مع طالبان، بالتزامن مع الاحتفال بحلول شهر رمضان والتزمت طالبان بنظام وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام فقط.

المصدر: إنترفاكس