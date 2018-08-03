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مالي بصدد إعلان جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية

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مالي بصدد إعلان جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية
Reuters
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تتجه انتخابات الرئاسة في مالي إلى جولة ثانية بعد أن أخفق الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا في الحصول على ما يكفي من الأصوات ليحسم الفوز بولاية ثانية من الجولة الأولى.

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ونشرت الحكومة أرقاما رسمية لنتائج الانتخابات أمس الخميس أظهرت أن كيتا فاز بنسبة 41% من الأصوات بينما حصل منافسه إسماعيل سيسي على 17.8%، على أن تجرى الجولة الثانية والفاصلة من الانتخابات في وقت لاحق من أغسطس الجاري. 

وقبل الجولة الأولى من الانتخابات، كان معسكر كيتا واثقا من فوز مرشحه بأكبر نسبة من الأصوات، وقال مامادو كمارا المتحدث باسم كيتا: "الحصول على 41% في الجولة الأولى من الانتخابات في ظل وجود 24 مرشحا آخرين أداء يستحق التحية".

خصوم كيتا، جددوا اتهام المعسكر المنافس بتزوير الانتخابات عبر التلاعب بقوائم الناخبين فيما ينفي كيتا ارتكاب أي مخالفات.

المصدر: رويترز

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