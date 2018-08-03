دوافع خطف المواطن الكوري الجنوبي في ليبيا

رجحت وسائل إعلام ليبية أن تكون عملية اختطاف المواطن الكوري الجنوبي والفلبينيين الثلاثة في ليبيا قد نفذتها مجموعة مسلحة تطالب بإطلاق سراح أحد عناصرها المعتقلين لدى السلطات الليبية.

وذكرت المصادر أن السلطات الليبية ترى أن المجموعة يقودها شخص يدعى طارق حنيش، وتطالب بإطلاق سراح شقيقه المبروك حنيش وهو زعيم فصيل مسلح للجماعة، حسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.

كما أشارت المصادر إلى أن المبروك اعتقل في أكتوبر الماضي بتهمة "زعزعة الأمن وقيادة تنظيمات مشبوهة تابعة لأنصار الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي".

وفي هذا الصدد، قال مسؤول في الحكومة الكورية الجنوبية: "لا يوجد أي اتصال من الجهة المسؤولة عن الاختطاف، ولم تبرز أي مطالب وراءه وحكومتنا تشاور الحكومة الليبية بهذا الصدد".

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وأمس الخميس، كلّف الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن السلطات المعنية في بلاده بمضاعفة الجهود لإنقاذ المواطن الكوري الجنوبي المخطوف في ليبيا منذ 6 يوليو الماضي.

وذكر المتحدث باسم المكتب الرئاسي كيم وي-كيوم أنه تم إرسال وحدة "تشونغ هيه" العسكرية التي كانت تقوم بمهام في خليج عدن إلى المياه القريبة من ليبيا عبر قناة السويس مساء يوم الحادث بأمر من الرئيس مون للتدخل.

المصدر: "يونهاب"