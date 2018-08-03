ظريف: ماذا تفعل قوات واشنطن في الخليج على 7 آلاف ميل من أراضيها؟

انتقد وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف تواجد القوات الأمريكية في مياه الخليج، متسائلا: ماذا تفعل هذه القوات على بعد 7 آلاف ميل عن أراضيها، معتبرا أنه حتى حلفاء واشنطن لا يثقون بها.

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وفي تغريدة على "تويتر" كتب ظريف: "يبدو أن القوات البحرية الأمريكية غير قادرة في محيط مياهنا على العثور على طريقها، ولربما أنها لم تفهم اسم هذه المياه، وأن اسمها الخليج الفارسي منذ 2000 عام، وأطول بكثير من زمن تأسيس الولايات المتحدة أو لربما لا تعرف ماذا تفعل على بعد 7000 ميل بعيدا عن وطنها".

وأضاف أن انعدام الثقة بواشنطن بات اليوم شيئا من الواقع ولا يخص إيران دون غيرها، وأكد أن الولايات المتحدة باتت مدمنة عقوبات، وأن جميع الحقائق تشير إلى أنها لم تضع أي قيود أمام سياساتها غير القانونية.

المصدر: إرنا