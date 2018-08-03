"غارديان": مخبرة روسية في قلب السفارة الأمريكية في موسكو

زعمت صحيفة "غارديان" البريطانية أمس الخميس بأن مواطنة روسية اشتغلت في السفارة الأمريكية لدى موسكو على مدى 10 سنوات، في إطار عميلة استخبارية روسية.

وأضافت الصحيفة نقلا عن مصدر في المخابرات الأمريكية، أن الروسية عملت لعدة سنوات كموظفة في الخدمة السرية الأمريكية أيضا.

وحسب الصحيفة، فإن جهاز أمن السفارة اشتبه بصلاتها بهيئة الأمن الفدرالية الروسية عام 2016، لكنه لم يبلغ واشنطن بشكوكه إلا في يناير 2017.

وفضلا عن ذلك، امتنعت الخدمة السرية عن فتح تحقيق شامل، وتم فصل الموظفة في الصيف الماضي فقط، بعد أن طالبت موسكو بتقليص عدد العاملين في السفارة الأمريكية لديها ردا على العقوبات الأمريكية ضد السلك الدبلوماسي الروسي في الولايات المتحدة.

وقال مصدر الصحيفة: "الخدمة السرية حاولت إخفاء المخالفة عن طريق فصل الموظفة، ولم تجر قيادة الخدمة السرية أي تحقيقات داخلية لتقييم الضرر الذي ألحق بها".

وحسب المصدر، فإن الموظفة الروسية كانت تتمتع بحق الدخول إلى أهم قاعدة معلومات، وهي نظام البريد الرسمي للخدمة السرية، وكانت على دراية بجداول عمل الرئيسين الأمريكيين السابق والحالي، ونائبيهما وزوجاتهم، إضافة إلى جدول عمل هيلاري كلينتون شخصيا.

واعتبر المصدر، أن نشاط تلك الموظفة يمكن أن يسلط الضوء على كيفية "اختراق الروس" لشبكة الكومبيوتر التابعة للجنة الوطنية للحزب الجمهوري الأمريكي.

هذا الادعاء يندرج في سياق اتهامات واشنطن لموسكو بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2016، وهي اتهامات ترفضها روسيا بشكل قاطع، كما تنفي أي نية لها للتأثير في العملية الانتخابية في الولايات المتحدة.

المصدر: تاس