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اعتقال عشرات اليهود المتشددين الرافضين للتجنيد في القدس

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اعتقلت الشرطة الإسرائيلية العشرات من يهود الحريديم المتشددين الرافضين لأداء خدمة التجنيد، واستخدمت خراطيم المياه لتفريقهم.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن المحتجين قطعوا طرقا في وسط القدس، ورددوا هتافات "سنموت قبل التجنيد" تضامنا مع شاب متدين اعتقل بعد رفضه الحضور لمركز التجنيد التابع للجيش.

واعتقلت الشرطة 46 متظاهرا في القدس، وقدرت عدد المتظاهرين بنحو 400 شخص.

كما تظاهر عشرات المتشددين في مدينة صفد شمالي إسرائيل، واعتقلت الشرطة 3 أشخاص هناك بعد أن قطعوا طريقا يؤدي إلى المستشفى.

تجدر الإشارة إلى أن البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) يناقش مشروع القانون حول تجنيد المتديين، الذي أثار جدلا واسعا في إسرائيل، ويعارضه اليهود المتشددون. وقد تم إقرار مشروع القانون بالقراءة الأولى في يوليو الماضي، علما بأن القانون يجب إقراره بالقراءتين الثانية والثالثة أيضا حتى يدخل حيز التنفيذ.

المصدر: "يديعوت أحرونوت"

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