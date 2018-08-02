الفلبين متمسكة بشراء الأسلحة الروسية رغم تهديدات واشنطن

أعلن وزير الخارجية الفلبيني آلان بيتر كايتانو، أن بلاده لن تتخلى عن شراء الأسلحة الروسية، واصفا التهديدات الأمريكية بفرض عقوبات عليها بـ"المنافقة".

وأضاف كايانو خلال لقاء مع نظيره الروسي سيرغي لافروف على هامش اجتماعات وزراء خارجية دول آسيان في سنغافورة اليوم الخميس، أن الفلبين كانت تتعرض لانتقادات من قبل وسائل الإعلام بسبب احتمال شرائها أسلحة روسية، ما سيؤدي إلى فرض عقوبات أمريكية عليها، مشددا على أن بلاده مستعدة لذلك ولن تتخلى عن خططها لاستيراد الأسلحة من روسيا.

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وأفاد موقع وزارة الخارجية الروسية، بأن الوزيرين بحثا تعزيز التعاون الثنائي في المجال التجاري والإنساني، وأكدا ضرورة تعميق التنسيق في القضايا الدولية.

هذا وقدم الوزير الفلبيني لنظيره الروسي خلال الاجتماع التهنئة لروسيا على استضافتها نهائيات مونديال 2018 لكرة القدم بنجاح.

واتفقت موسكو ومانيلا في أكتوبر عام 2017 خلال زيارة وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إلى الفلبين، على التعاون في المجال العسكري التقني لـ5 سنوات.

وأبدت مانيلا اهتمامها بالمدرعات والأسلحة الصغيرة والمروحيات الروسية، وكذلك بالمعدات للقوات البحرية، فيما تعتبر موسكو أسواق الفلبين واعدة للمنتجين الروس.

المصدر: وكالات